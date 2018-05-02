العثور على كدس كبير للعبوات الناسفة وقنابر الهاون في الصينية

2018/05/02 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عالجت مديرية هندسة الميدان في الحشد الشعبي، الاربعاء، كدس للعبوات الناسفة وقنابر الهاون في الصينية.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "مديرية هندسة الميدان عثرت على كدس كبير للعبوات الناسفة وقنابر الهاون في قاطع الصينية في بيجي التابع لصلاح الدين", لافتا الى ان "فرق هندسة الميدان عملت على تدمير الكدس بالكامل".واضاف ان "هندسة ميدان الحشد تواصل أعمال معالجة ورفع المتفجرات التي خلفتها عصابات داعش الارهابية لحماية المدنيين من المخلفات الحربية لداعش في بيجي".انتهى

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