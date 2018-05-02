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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سليم الجبوري يدعو القوات الامنية لوضع خطط محكمة كفيلة بحماية الارواح والممتلكات

2 مايو, 2018 | 3:17 م - عدد القراءات: 21 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

دعا رئيس مجلس النواب “سليم الجبوري” اليوم الاربعاء، القوات الامنية الى مزيد من اليقظة والحذر تجاه الوضع الامني في البلاد، والعمل على وضع خطط محكمة كفيلة بحماية الارواح والممتلكات.

وذكر مكتب “الجبوري” في بيان تابعه “الموقف العراقي” ان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، ادان اليوم، الاستهداف الارهابي الذي طال عائلة المحامي رحيم المرزوك والذي ادى الى مقتله وعائلته وعدداً من اهالي قرية 14 رمضان التابعة لناحية العبايجي في قضاء الطارمية”.

واستنكر “الجبوري” العمل الإرهابي الذي وقع مساء، امس الثلاثاء في قضاء الطارمية، والذي ادى الى سقوط العديد من الشهداء والجرحى”، مبينا ان “الاستهداف الاجرامي يعد دليلاً واضحاً على محاولات داعش الجبانة في زعزعة الوضع الامني المستقر الذي تحقق بتضحيات وبسالة قواتنا الامنية التي دحرت الارهاب وانهت وجوده من البلاد”.

واشار الى ان “هذه العمليات الجبانة تعبر عن الفكر المريض والحقد الدفين لهذا التنظيم الذي يريد دق اسفين الفرقة والتناحر بين ابناء الشعب العراقي” لافتا الى ان “يقظة العراقيين وحسهم الوطني اثبت فشل كل المحاولات الغادرة تجاه النسيج الاجتماعي المتماسك”.

وثمن الجبوري “تضحيات وبطولات القوات الامنية التي اثبتت قدرتها على مواجهة هذا التنظيم وحواضنه”، داعياً الاجهزة الامنية وقياداتها الى “مزيد من اليقظة والحذر تجاه الوضع الامني في بغداد وباقي المحافظات، والعمل على وضع خطط امنية محكمة تكون كفيلة بحماية الارواح والممتلكات”.

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