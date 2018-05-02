البارزاني يكشف عن جهود لإقامة منطقة تجارية حرة مع ايران

2018/05/02 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الأربعاء، عن جهود لإقامة منطقة تجارية حرة مع إيران، فيما أشار إلى أن الحوارات بين بغداد وأربيل أسهمت في حل بعض المشاكل المتعلقة بالمعابر الحدودية.

وقال البارزاني في كلمته خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية بين إقليم كردستان وإيران، إن "الجهود مستمرة مع الحكومة العراقية لإقامة منطقة تجارية حرة مع إيران في معبر برويزخان الحدودي"، داعيا "الشركات والمستثمرين الإيرانيين والعراقيين إلى توسيع نشاطاتهم".

وبشأن المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أشار البارزاني إلى أن "الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان أسفرت عن التوصل إلى حل بعض مشاكل المعابر في إطار الدستور"، مشيرا الى أن العمل مستمر لحل المشاكل المتبقية

وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر التنمية الاقتصادية بين إقليم كردستان وإيران بمشاركة وزير التجارة والصناعة العراقي ووزير التجارة الإيراني ومسؤولين من إقليم كردستان بهدف مناقشة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

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