مخلفات داعش تودي بحياة طفل وتصيب آخرين في الحسكة بسوريا

2018/05/02 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طفل جريح نتيجة انفجار لغم - الصورة مأخوذة من الأنترنت

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