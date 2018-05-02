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مخلفات داعش تودي بحياة طفل وتصيب آخرين في الحسكة بسوريا
2018/05/02 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طفل جريح نتيجة انفجار لغم - الصورة مأخوذة من الأنترنت

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