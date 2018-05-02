نائب: توقف انتاج الطابوق بسبب

2018/05/02 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىاكد النائب عن محافظة ديالى رعد الماس، الاربعاء، عن توقف انتاج الطابوق المحلي في محافظته بسبب "فوضى الاستيراد" وعدم وجود اي اجراءات لدعم الانتاج الوطني.واشار الماس الى ان "اسباب عدة تقف وراء توقف معامل الطابوق ابرزها فوضى الاستيراد الخارجي وعدم وجود اي اجراءت لدعم الانتاج الوطني"، داعيا الى ضرورة "اعادة النظر بملف استيراد الطابوق واعطاء دعم اضافي للانتاج الوطني لمعاودة العمل لاستيعاب الاف العمال العاطلين".

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