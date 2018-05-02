2018/05/02 | 16:05

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الأربعاء 2 مايو 2018 | 04:00 مساءً

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وزارة التجارة تعلن عن استلام محاصيلها من الحنطة

بغداد/...



اعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، عن استلام 200 طن من محصول الحنطة المحلية للموسم الحالي من الفلاحين والمزارعين والتي بلغت لغاية اليوم 207829 طن من الحنطة بانواعها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "المراكز التسويقية مستمرة باستلام الكميات المسوقة من محصول الحنطة المحلية للموسم الحالي من الفلاحين والمزارعين والتي بلغت لغاية اليوم 207829 طن من الحنطة بانواعها"، مشيرة الى ان " عدم الاسراع في الحصاد للحفاظ على المحصول من التعرض للرطوبة والحفاظ عليه من تقلبات الجو".

واضافت الوزارة ان "عمليات المتابعة والتدقيق واعادة الفحص للكميات المستلمة في المواقع مستمرة من قبل الادارة العامة، اضافة الى الجهات الرقابية في المحافظات مستمرة لضمان عدم اختراق الضوابط والتعلمات التي حددت من قبل اللجنة العليا".

وتابعت الوزارة انه "تم توجيه الفروع والمواقع كافة بالاستعداد الكامل والشروع بتغطية كافة كميات الحنطة المستلمة هذا العام بالساحات والبانكر للحفاظ عليها من اي طارىء او تقلبات جوية خاصة"، مطالبة "الفلاحين والمسوقين بعدم الاسراع في الحصاد للحفاظ على محصول من التعرض للرطوبة والحفاظ علية من تقلبات الجو".



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