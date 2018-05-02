وزير الصناعة العراقي يؤكد ضرورة استمرار الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل

2018/05/02 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… اعتبر وزير الصناعة والمعادن العراقي، محمد شياع السوداني، استمرار الحوار بين أربيل وبغداد لحل كافة المشاكل المتبقية أمراً ضرورياً.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم بأن “نيجيرفان البارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان صباح اليوم الأربعاء محمد شياع السوداني وزير الصناعة والمعادن العراقي ووفداً مرافقاً له”.

وأضاف البيان أن ” السوداني عبر خلال لقاء عن ارتياحه لزيارته إقليم كوردستان والمشاركة في مؤتمر تنمية العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وجمهورية إيران الإسلامية الذي يعقد في مدينة أربيل”.

وبحسب البيان فقد “قيم سيادته عالياً خطوات التطبيع وتطور العلاقات بين أربيل وبغداد، التي أدت إلى حل قسم من المشاكل، معتبراً أن استمرار حوار أربيل – بغداد لحل كافة المشاكل المتبقية أمر ضروري”.

وأشار إلى أنه “رحب البارزاني بهذه الزيارة معبراً عن أن مشاركته في هذا المؤتمر الذي يخدم وينعش اقتصاد إقليم كوردستان والعراق، لها أهميتها، وعبر عن شكره لجميع الشخصيات والأطراف التي ساعدت على تطبيع العلاقات بين أربيل وبغداد وعلى حل قسم من المشاكل، وعبر عن الأمل في التوسع في حوار أربيل – بغداد لحل كافة المشاكل”.

وعبر البارزاني” عن الأمل في توسيع آفاق العلاقات والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية”.(النهاية)

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