مصدر: احباط 'اكبر' عملية تهريب للمخدرات في المثنى تورط فيها 'اقارب' شخصيات حكومية

2018/05/02 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، اليوم الاربعاء، عن مستجدات احباط اكبر عملية تجارة بالمخدرات في محافظة المثنى مطلع الاسبوع الحالي، فيما ذكر ان التحقيقات الاولية اثبتت ضلوع اقارب وحمايات مسؤولين كبار بالدولة العراقية في العملية.

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واخبر المصدر "الغد برس"، ان "احد افراد العصابتين الذي تم القاء القبض عليه في منطقة البركات التابعة لناحية الوركاء شمالي المحافظة، توفي يوم امس داخل السجن بعد تأثره بجراح اصيب بها"، مبينا ان "المستمسكات الرسمية والباجات الحكومية التي عثر عليها بحوزة افراد العصابتين الـ 5 المتبقين لدى الاجهزة الامنية، بينت صلتهم وقرابتهم بمسؤولين كبار في الدولة العراقية، بعض هؤلاء المسؤولين قادة امنيين في احدى المحافظات، وبعضهم يعمل حماية احد النواب في البرلمان العراقي عن محافظة بابل".واوضح ان "الاسلحة التي تمت مصادرتها خلال عملية المداهمة لمنطقة الاشتباك بين العصابتين تبين انها تحمل ارقام حكومية وتتبع لمؤسسات امنية داخل الدولة العراقية".واشار الى ان "احدى العصابتين كانت تحمل مبلغا مالياً ضخما يقدر بـ 170 الف دولار، اي مايعادل قرابة الـ 200 مليون دينار عراقي، فيما كان بحوزة العصابة الاخرى اكثر من 5 كغم من مادة الكريستال المخدرة وموضوعة داخل (الفلين)".ولفت المصدر الى ان "مشايخ عشيرتي البركات وال عبس كان لهم دور بالسيطرة على الوضع اثناء الحادث والقاء القبض على اثنين هربوا باتجاه المناطق النائية جدا"، موضحا ان "الايام المقبلة قد تكشف عن نتائج مهمة قد تطيح برؤوس كبار في عملية تجارة المخدرات بالبلاد".يشار الى ان مصدر امني افاد لـ"الغد برس"، يوم السبت الماضي، بانه تم القبض على عصابتين مختصتين بتهريب المخدرات في محافظة المثنى بعد اشتباك ناري اسفر عن اصابة شخصين.

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