الحشد الشعبي يعالج كدساً للعبوات الناسفة وقنابر الهاون في صلاح الدين

2018/05/02 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-05-02 الساعة 15:35 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

تمكنت مديرية هندسة الميدان في الحشد الشعبي، الاربعاء، من معالجة كدس للعبوات الناسفة وقنابر الهاون في قاطع الصينية بمحافظة صلاح الدين.

وذكر فريق الاعلام الحربي في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، ان "مديرية هندسة الميدان عثرت على كدس كبير للعبوات الناسفة وقنابر الهاون في قاطع الصينية في بيجي التابع لصلاح الدين".

وأضاف البيان، ان "فرق هندسة الميدان عملت على تدمير الكدس بالكامل"، مؤكداً ان "هندسة ميدان الحشد تواصل أعمال معالجة ورفع المتفجرات التي خلفها داعش لحماية المدنيين من المخلفات الحربية للتنظيم في بيجي".

هذا وأفاد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، صباح اليوم، بضبط 35 عبوة ناسفة والعثور على مضافة لداعش خلال عملية أمنية بمناطق مختلفة من محافظة الأنبار.انتهى29/6ن

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