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اتحاد الكرة يصادق على قرارات اللجنة الأمنية للملاعب
2018/05/02 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / بغداد…

صادق الاتحاد المركزي لكرة القدم ، الأربعاء ، على قرارات اللجنة الأمنية للملاعب بعد الاطلاع عليها من اجل المحافظة على مدرجات الملعب وإلزام كافة الأندية بهذه التعليمات من الدور القادم.

وذكرت اللجنة الأمنية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “الاتحاد العراقي صادق على قرارات اللجنة الأمنية المكلفة بحماية الملاعب لدخول القرارات حيز التنفيذ”.

وبحسب البيان تضمن القرارات “منع دخول المنصات الحديدة من قبل الجمهور كما يمنع إطلاق الهتافات العنصرية من قبل المشجعين ومنع الألعاب النارية من الدخول الى الملاعب”.

وتضمن المنع “عدم دخول الرايات المحمولة على ألواح خشبية او معدنية كما يمنع دخول الكاميرات المحمولة او الفضائيات الى منازع اللاعبين”.

وأكدت اللجنة الأمنية ان “الملاعب وجدت للمباريات لا لتصفية الحسابات بين إدارات الأندية” لافتة الى “التنسيق مع عمليات بغداد وعناصر الشرطة لعمل طوق امين يساعد على دخول وخروج الجماهير داخل الملعب “.

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