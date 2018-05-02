وزير الصناعة الايراني يصل كردستان العراق لتعزيز العلاقات الاقتصادية

2018/05/02 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:وصل وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري، اليوم الأربعاء، الى اقليم كردستان في زيارة تهدف الى تعزيز العلاقات المشتركة مع الإقليم.وذكرت وكالة "مهر" للأنباء الايرانية، أن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني أكد خلال مؤتمر صحفي، عند وصوله الى محافظة أربيل على أهمية تنمية العلاقات مع اقليم كردستان العراق.

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وبين ان "الهدف من إقامة ملتقى الفرص الاقتصادية المتاحة أمام ايران واقليم كردستان العراق، هو توسيع العلاقات الاقتصادية مع هذا الاقليم".وانطلقت أعمال ملتقى "الفرص الاقتصادية المتاحة أمام ايران واقليم كردستان العراق"، صباح اليوم الاربعاء، بمشاركة شخصيات عراقية وكردية وسفير ايران لدى بغداد والأمين العام لمركز تنمية العلاقات الاقتصادية الايرانية العراقية ومحافظي غرب ايران وشخصيات من غرف التجارة الايرانية والعراقية.

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