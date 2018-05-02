حارس مرمى الفراعنة على موعد مع التاريخ في كأس العالم

2018/05/02 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الحساب الرسمي لكأس العالم، روسيا 2018، المختص بتقديم آخر الأخبار والصور والمقابلات والألعاب الخاصة بهذا الحدث الرياضي الأول في العالم، أن اللاعب المصري عصام الحضري،يمكنه تحقيقي رقم قياسي وتاريخي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مونديال روسيا 2018.



وقال الحساب الرسمي لـ«فيفا» على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: “43 يوماً على انطلاق روسيا 2018، 43 عاماً و3 أيام كان عُمر الكولومبي فريد موندراجونيمكنه أن يحطم الرقم القياسي للاعب الكولومبي، فريد موندراجون، والذي شارك في نهائيات كأس العالم 2014.

وتنطلق مسابقة كأس العالم لكرة القدم 2018 للمرة الحادية والعشرون، والتي ستقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي ستستضيفها روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو حتى 15 يوليو من العام الجاري، حيث فازت روسيا بشرف استضافة البطولة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم 2 ديسمبر 2010.

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