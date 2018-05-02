المهندس يشيد بدور ايران في القضاء على

2018/05/02 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ، اليوم الأربعاء ، أن قوات الحشد الشعبي انقذت العتبات المقدسة من الخطر، مشيدا بدور الجمهورية الاسلامية في إيران المؤازر للعراق في حربه ضد "داعش".

وذكر المهندس في مراسم احتفالية في مسجد جمكران في قم "جنوب طهران" بمناسبة منتصف شعبان ذكرى مولد الامام المهدي (ع) إن "الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلى رأسها قائد الثورة ، وقفت بجانب العراق وشعبه منذ سقوط نظام صدام البائد ، وآزرت البلاد في التصدي لتهديد داعش".

وأشاد المهندس، بـ "جهود قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني وبالشباب المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع)، في الانتصار على زمر داعش الارهابية في العراق وسوريا”.

وأضاف المهندس أن "الشعب العراقي وشبابه، استجابوا لفتوى المرجعية في تشكيل الحشد الشعبي لمواجهة داعش والمجموعات الارهابية وانقذوا العتبات المقدسة من الخطر".

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