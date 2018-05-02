الحشد الشعبي يعالج كدسا للعبوات الناسفة وقنابر الهاون في الصينية

2018/05/02 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالجت مديرية هندسة الميدان في الحشد الشعبي كدسا للعبوات الناسفة وقنابر الهاون في قاطع الصينية التابع لمحافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد الشعبي :" ان مديرية هندسة الميدان عثرت على كدس كبير للعبوات الناسفة وقنابر الهاون في قاطع الصينية في بيجي التابع لصلاح الدين", لافتا الى ان "فرق هندسة الميدان عملت على تدمير الكدس بالكامل".واضاف :" ان هندسة ميدان الحشد تواصل أعمال معالجة ورفع المتفجرات التي خلفها داعش لحماية المدنيين من المخلفات الحربية للتنظيم في بيجي".

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