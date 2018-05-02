تكليف مفتش الزراعة بمهام الصحة و

2018/05/02 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كلفت وزيرة الصحة عديلة حمود، المفتش العام لوزارة الزراعة إبراهيم محسن بمهام المفتش العام لوزارة الصحة والبيئة وكالة، إضافة إلى مهام عمله.واظهرت وثيقة صادرة عن الوزارة اطلعت عليها شفق نيوز ان وزيرة الصحة عديلة حمود قررت إقالة المفتش العام للوزارة أحمد رحيم عبد الله من منصبه، وفقا لأحكام المادة (2) من الأمر رقم 19 لعام 2005، واستنادا إلى الأمر الديواني (18/ س) الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وإشارة إلى توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في هيئة النزاهة.وفي وقت لاحق اتهمت حمود، مفتش عام الوزارة المقال بسرقات تصل قيمتها الى ملايين الدولارات.وقالت في مؤتمر صحفي بهذا الصدد، إن "لجنة من هيئة النزاهة حققت بالملفات المثارة ضد الساعدي، أكدت تورطه ببقضايا فساد كبيرة من خلال التسجيلات الصوتية، ومستندات رسمية لعقارات تعود له وأفراد عائلته داخل العراق وخارجه بملايين الدولارات، وقيادته لشبكة فساد كبيرة في مكتبه تقوم باستغلال وابتزاز شركات الادوية”.واوضح ان اللجنة اوصت باقالة الساعدي من منصبه واحالته الى القضاء".

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