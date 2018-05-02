2018/05/02 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان، مع محمد شياع السوداني وزير الصناعة والمعادن العراقي الاوضاع الاقتصادية عامة.ويشارك السوداني ووفد حكومي عراقي في مؤتمر تنمية العلاقات الإقتصادية بين إقليم كوردستان وايران الذي بدأ أعماله اليوم الأربعاء في أربيل.وثمن السوداني جهود إقليم كوردستان في تطبيع العلاقات بين أربيل وبغداد والتي تم بفضلها معالجة جزءاً من المشاكل والخلافات القائمة بين الطرفين، وأكد على ضرورة إستمرار حوار أربيل ـ بغداد من أجل معالجة جميع تلك المشاكل العالقة.بحسب بيان لحكومة الاقليم.من جانبه اكد بارزاني ان المؤتمر المذكور له أهمية للمصالح والإنتعاش الإقتصادي لإقليم كوردستان والعراق، كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الذين ساهموا في تطبيع العلاقات بين أربيل وبغداد ومعالجة جزءاً من المشاكل بين الطرفين، معرباً عن أمله أن يتوصل حوار أربيل ـ بغداد إلى معالجة جميع المشاكل والخلافات.كما أعرب عن أمله أيضاً توسيع العلاقات والتعاون والتنسيق بين مؤسسات حكومة إقليم كوردستان والعراق الإتحادي بشكل أفضل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير عراقي يؤشر حل جزء من مشاكل بغداد- اربيل بجهود كوردية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير عراقي يؤشر حل جزء من مشاكل بغداد- اربيل بجهود كوردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).