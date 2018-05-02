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طالباني : العلاقة بين بغداد واربيل يمكن ان تتحسن اذا رجع الطرفان الى الدستور
2018/05/02 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   حملّت النائب آلا طالباني ، اليوم الاربعاء ، الكتل النيابية مسؤولية عدم تشريع قانون النفط والغاز لغاية الان ، فيما اكدت ان العلاقة بين بغداد واربيل يمكن ان تتحسن...

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