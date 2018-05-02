يابا: غوميش لاعب ذو كفاءة عالية

2018/05/02 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة: تحدث حارس البارسا السابق فيتور بايا عن لاعب الفريق غوميش قائلا: “أنا أنصح غوميش بالاستمرار مع البارسا، لأنّه لاعب ذو كفاءة عالية.عليه أن يستمر ويواصل المحاولة، فهو يملك فرصة اللعب للبارسا بنفس أدائه مع المنتخب البرتغالي”.

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