الأربعاء 2 أيار 2018 م (16 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


يابا: غوميش لاعب ذو كفاءة عالية
2018/05/02 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة: تحدث حارس البارسا السابق فيتور بايا عن لاعب الفريق غوميش قائلا: “أنا أنصح غوميش بالاستمرار مع البارسا، لأنّه لاعب ذو كفاءة عالية.

عليه أن يستمر ويواصل المحاولة، فهو يملك فرصة اللعب للبارسا بنفس أدائه مع المنتخب البرتغالي”.

sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/05/hihi2-2018-05-02_13-04-11_797870-200x113
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يابا: غوميش لاعب ذو كفاءة عالية) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يابا: غوميش لاعب ذو كفاءة عالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالصور… رجل يفتح باب الطوارئ في طائرة بسبب “حرارة الجو”
⋙ العمل تنجز 27 ألف قرض ضمن برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة
⋙ الدعوة – تنظيم الداخل يتحدث عن ماكنة تستهدف "الاحزاب الاسلامية"
⋙ الفيفا يقترح إقامة كأس عالم مصغرة كل عامين
⋙ ديزني ستطلق تطبيقا مجانيا مع مضامين جديدة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - مقارنة بين مراكز القوة في ليفربول وروما قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا
⋙ الاتحاد المصري لكرة القدم : لا نقدر على غضب محمد صلاح (فيديو)
⋙ بالصور… رجل يفتح باب الطوارئ في طائرة بسبب “حرارة الجو”
الأكثر شيوعا