2018/05/02 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة: تحدث حارس البارسا السابق فيتور بايا عن لاعب الفريق غوميش قائلا: “أنا أنصح غوميش بالاستمرار مع البارسا، لأنّه لاعب ذو كفاءة عالية.
عليه أن يستمر ويواصل المحاولة، فهو يملك فرصة اللعب للبارسا بنفس أدائه مع المنتخب البرتغالي”.
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عليه أن يستمر ويواصل المحاولة، فهو يملك فرصة اللعب للبارسا بنفس أدائه مع المنتخب البرتغالي”.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يابا: غوميش لاعب ذو كفاءة عالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).