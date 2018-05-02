فيديو - مقارنة بين مراكز القوة في ليفربول وروما قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

2018/05/02 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيديوهات محمود ضياء رئيس القسم الإنجليزي 12:31 شاركإغلاق التعليقات مواجهة حاسمة بين روما وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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