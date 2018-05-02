معهد دولي: روسيا تخفض الإنفاق العسكري بسبب العقوبات الغربية

2018/05/02 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم الاربعاء، عن انخفاض كبير في الإنفاق العسكري الروسي خلال العام الماضي لأول مرة منذ العام 1998، جراء العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على موسكو.وذكر المعهد في تقرير، تداولته وسائل اعلام غربية، انه رغم تنامي التوترات بين موسكو والغرب، بلغت كلفة الإنفاق العسكري الروسي العام […]

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