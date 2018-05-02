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جولة بومبيو …. تقليم قوة إيران غايتها
2018/05/02 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  بعد مرور أيام قليلة على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين مايك بومبيو وزيرًا للخارجية الأمريكية قام في 29 نيسان/إبريل الماضي، بزيارة 

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