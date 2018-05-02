جولة بومبيو …. تقليم قوة إيران غايتها

2018/05/02 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور أيام قليلة على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين مايك بومبيو وزيرًا للخارجية الأمريكية قام في 29 نيسان/إبريل الماضي، بزيارة

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