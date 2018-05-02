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12 قرية ومزرعة في ناحية
2018/05/02 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يمنع مسلحو الفصائل السورية عودتهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (12 قرية ومزرعة في ناحية "بلبلة" بعفرين لا تزال خاليةً بالكامل من سكانها) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (12 قرية ومزرعة في ناحية "بلبلة" بعفرين لا تزال خاليةً بالكامل من سكانها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


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