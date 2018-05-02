رابح لونيسي - الجزائر في حاجة للتخلص من تنظيم إداري إستعماري الجذور

2018/05/02 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي لايمكن لنا فهم المشكلة السياسية والإدارية في الجزائر دون العودة إلى ما وقع أثناء أزمة صيف1962 بكل إنعكاساته على مسار الجزائر المستقلة ومستقبلها، والتي لازالت متأثرة بها إلى حد اليوم، ويبدو أنه لا يمكن إصلاح الخلل الموجود اليوم إلا بتصحيح الخلل الذي وقع في 1962 كنتيجة لأزمة صيف تلك السنة.ان الثورة الجزائرية في الحقيقة منذ مؤتمر الصومام قد شرعت في إقامة نواة دولة-الأمة الجزائرية كلها من خلال الم......

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