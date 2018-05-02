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رسميا..



"إل جي" تكشف عن هاتفها الجديد LG G7 تعرف على مواصفاته

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رسميا..



"إل جي" تكشف عن هاتفها الجديد LG G7 تعرف على مواصفاته

الأربعاء 2 مايو 2018 - 21:42

رسميا..



"إل جي" تكشف عن هاتفها الجديد LG G7 تعرف على مواصفاته

كشفت شركة "إل جي" عن هاتفها الجديد لهذا العام "ال جي 7 ثينك" LG G7 ThinQ رسميا، والذي يتضمن شاشة عرض كاملة بدقة كيو إتش دي+ 3120×1440 بكسل، ومقاس 6.1 بوصة، وفقا لما ذكره موقع عالم التقنية.

وعملت "إل جي" في هذا الهاتف على تحسين الكثير من الامور مثل الشاشة والكاميرات بالاضافة لتقنية بوم بوكس للصوت وإضافة الذكاء الاصطناعي مع زر مخصص لإطلاق المساعد الصوتي الذكي.



ويأتي الهاتف بنظام اندرويد "اوريو 8.0"، وزودت إل جي هاتفها بمعالج سنابدراجون 845، وذاكرة عشوائية 4/6 جيجابايت، وخيارين من حيث مساحة التخزين الداخلية 64 و128 جيجابايت.



ويحمل الهاتف كاميرتين أساسية مزدوجة الأولى بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9، والأخرى بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0.



كما يتمتع الهاتف بخاصية مقاومة الماء، وتأتي البطارية بسعة 3000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.



كما يأتي الهاتف بألوان مميزة تشتمل على الرمادي والأسود والأزرق والوردي.



وسيتوفر الهاتف في الأسواق الامريكية بدءًا من الأول من يونيو.



ولم تتحدث الشركة حتى الآن عن الأسعار.س .



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