2018/05/02 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

تمكنت الاجهزة الامنية، الاربعاء، من ضبط بضاعة مخالفة للضوابط في مطار بغداد الدولي حاول أصحابها إدخالها بطرق غير قانونية.

وأكد مصدر امني ان “البضاعة وصلت الى مطار بغداد الدولي وحاول صاحبها تمريرها بالتواطؤ مع الجهات المعنية في المطار”، موضحاً أن “اجهزة هيئة المنافذ الحدودية ضبطت بضاعة مختلفة نوع ملابس اطفال متنوعة تابعة”.

وأضاف المصدر أن “عملية الضبط تمت نتيجة وجود اختلاف واضح في الكمية المرسمة والكمية المنزلة أي اكثر من ضعف الكمية”، مبينا ان “الكمية المرسمة بلغت (٢٢٤) درزنا، والعدد الذي تم ضبطه (٥١٤)، كاشفة عن وجود تواطئ من لجنة الكشف والتخمين والتدقيق لكن بعد الضبط تم احالة المواد المضبوطة وصاحبها الى مركز شرطة المطار لاستكمال الإجراءات التحقيقية.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط بضاعة في مطار بغداد بعد محاولة إدخالها بطريقة غير شرعية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط بضاعة في مطار بغداد بعد محاولة إدخالها بطريقة غير شرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).