الجزائر تستدعي سفير المغرب احتجاجا على إقحامها في أزمة العلاقات مع إيران

2018/05/02 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت الجزائر السفير المغربي لديها على خلفية تصريحات وزيرة الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بشأن الأزمة مع إيران ودعم "حزب الله" للبوليساريو.

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