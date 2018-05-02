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الجزائر تستدعي سفير المغرب احتجاجا على إقحامها في أزمة العلاقات مع إيران
2018/05/02 | 22:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استدعت الجزائر السفير المغربي لديها على خلفية تصريحات وزيرة الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بشأن الأزمة مع إيران ودعم "حزب الله" للبوليساريو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر تستدعي سفير المغرب احتجاجا على إقحامها في أزمة العلاقات مع إيران) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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