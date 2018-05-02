النفط يرتفع عند التسوية مع بيانات المخزونات وقرار الفيدرالي

2018/05/02 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة اليوم الأربعاء، عقب بيانات المخزونات بالولايات المتحدة وبالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثيبت سعر الفائدة.

وتلقى الخام الأمريكي الدعم من تراجع الدولار، عقب قرار السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والذي أبقى سعر الفائدة دون تغيير.

كما أصدر صندوق النقد الدولي بياناً يحذر فيه "فنزويلا" من عدم توفير البيانات الاقتصادية اللازمة مشيراً إلى أنه سيجتمع مجدداً في غضون 6 أشهر لإعادة النظر في الأزمة.

وتأتي الزيادة في أسعار الذهب الأسود مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6.2 مليون برميل.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوينو بنحو 0.8% أو ما يوازي 56 سنتاً ليصعد إلى 67.81 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 0.4% ليسجل 73.44 دولار للبرميل.

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