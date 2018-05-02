مرشح الحكمة عن بغداد: الهوية الوطنية جعلنا المميزين في برنامجنا الانتخابي

2018/05/02 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أكد المرشح عن تيار الحكمة الوطني {118} عن بغداد، فكرت محمد العبيدي، تسلسل {78} ان الهوية الوطنية جعلنا المميزين في برنامجنا الانتخابي".وقال العبيدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "برنامجنا الانتخابي تضمن في أولى فقراته الهوية الوطنية التي تبتعد عن الطائفية والديانة"، مبينا ان" تيار الحكمة الوطني جمع كافة الشرائح والمكونات ضمن قائمته الانتخابية فـ 25% من للأخوة السنة و10%من الأقليات مما جعلها مميزة في الشارع العراقي الذي يتجه ألينا من خلال الموج الأزرق بفرح وقبول".وأشار "اليوم أصبحت الفجوة كبيرة بين المواطن والسياسي بسبب سوء التخطيط والخدمات لكننا عملنا على تفعيل الخدمات المبنية وفق دراسات في برنامجنا الانتخابي لاعادة الثقة وانهاء معاناة المواطنين".انتهى

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