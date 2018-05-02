وزارة الهجرة: اغلاق 29 مخيما بعد عودة النازحين

2018/05/02 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاربعاء، عن غلق 29 مخيماً من أصل 160 مخيم منتشرة في العديد من المحافظات في البلاد بعد عودة القسم الأكبر من النازحين إلى مناطق سكناهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ستار نوروز في تصريح صحفي، إن "عدد من مراكز إيواء النازحين الموزعة على المحافظات قامت بغلق أبوابها بعد عودة الجزء الأكبر من العوائل".

واضاف "جرى عودة النازحين ضمن برنامج العودة الطوعية إلى مناطقهم المحررة في الموصل والانبار وصلاح الدين والحويجة".

واشار نوروز الى، ان " تم غلق 29 مخيم بعد رجوع النازحين بالكامل من هذه المخيمات، فيما تبقى القسم الاكبر لم يفرغ بعد".

وكانت قد شهدت مناطق غرب وشمال العراق التي احتلت من قبل تنظيم داعش الارهابي موجات نزوح ضخمة الى المدن الاكثر امنا في بغداد ومنطقتي الفرات الاوسط والجنوب.



انتهى/ ع

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