صناعات الأسلحة الإسرائيلية تحقق أعلى رقم صادرات في تاريخها عام 2017

2018/05/02 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الصادرات العسكرية الإسرائيلية في عام 2017، ارتفاعا متصاعدا حيث بلغت قيمتها خلال العام المنصرم قرابة 9.2 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 40 بالمئة عن العام الذي سبقه 2016.

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