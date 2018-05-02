القوي الفلسطينية تعلن الاضراب الشامل في الرابع عشر من مايو

2018/05/02 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأعتبرت القوي أن القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلي مدينة القدس هو إعلان حرب علي الشعب الفلسطيني وحقوقه، وسيواجهها موحداً من خلال تصعيد وطني شامل سيحتشد فيه الآلاف في مخيمات العودة للتأكيد علي الحقوق والثوابت، ورفضاً للقرار الأمريكي وكل المخططات التصفوية.وأعلنت لجنة المتابعة بغزة في بيان وصل مراسلنا حالة الطوارئ القصوي اعتباراً من اليوم في سياق الاستعداد والتحضير لفعاليات يوم الرابع عشر من مايو في مواجهة خطوة الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلي مدينة القدس المحتلة واعتبارها عاصمة للعدو الصهيوني .وأعلنت القوي يوم 14 مايو إضراباً وطنياً شاملاً لكافة مرافق الحياة وتعطّيل كافة المؤسسات بما فيها التعليمية باستثناء حركة نقل المشاركين في الفعاليات الوطنية الشعبية الواسعة التي ستعلنها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في مواجهة التقليصات الدولية و امتناع الولايات المتحدة عن دفع حصتها المقدمة للاونروا للمساهمة في تقديم الخدمات لقطاع اللاجئين الفلسطينيين .ودعت القوي جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية واراضي 48 إلي الانخراط في هذا اليوم الوطني الكبير والنزول للشارع بالآلاف وتصعيد الاشتباك ضد الاحتلال علي مواقع التماس تزامناً مع يوم الزحف الكبير في القطاع.كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني في الشتات والأمه العربية وأحرار العالم ولجان مقاطعة الاحتلال إلي الاستمرار وتكثيف الدعم والإسناد لانتفاضة العودة، وحقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيد الاحتجاجات ضد القرار الأمريكي بنقل السفارة إلي القدس، وتضامناً مع شعبنا وتأييداً لانتفاضة العودة التي يخوضها.انتهي **387** 1718

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