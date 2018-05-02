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مشروع ألماني لتخليص أطفال نساء
2018/05/02 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعتزم الحكومة الألمانية إعادة أطفال نساء "داعش" الألمانيات لألمانيا والعمل على تخليصهم من التطرف.

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