2018/05/02 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى خلال العام الجاري

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عاود الدولار الأمريكي الارتفاع خلال تعاملات، الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوى خلال العام الجاري مع ترقب نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وبحلول الساعة 5:04 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر الذي يقيس أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% ليصل إلى 92.616 دولار.

وخلال نفس الفترة، ارتفع الدولار مقابل اليورو بأكثر من 0.2% لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1963 دولار، في حين استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند مستوى 109.88 ين.

ويترقب المستثمرون الإفصاح عن قرار السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة الأمريكية وسط توقعات قوية تشير إلى الإبقاء عليها كما هي دون تغيير لتتراوح بين 1.50% إلى 1.75%.



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