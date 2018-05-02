النجف يهزم البحري بثنائية

2018/05/02 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاف النجف 3 نقاط لرصيده، بفوزه اليوم على البحري لهدفين دون رد في المباراة التي جرت في ملعب النجف، لحساب الجولة 25 من الدوري.

دخل البحري المباراة منتشيا بتعادله أمام المتصدر الزوراء وكسب نقطة مهمة في الجولة الماضية، إلا أنه اصطدم بهذه الجولة بفريق النجف الذي استقر مؤخرا وحقق نتائج طيبة تحت إشراف المدرب علي هاشم.

وبعد مرور عشر دقائق فقط، تمكن سجاد رعد من تسجيل هدف التقدم للنجف، وحاول البحري عبر أحمد داود وحسام إبراهيم ومصطفى هادي، إلا أن محاولاته انتهت عند الجدار الدفاعي المتماسك للنجف.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تمكن فرحان شكور من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي بفوز النجف بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز رفع النجف رصيده إلى النقطة 41 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد البحري عند النقطة 22 في المركز السابع ع

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