مرشح الحكمة عن ذي قار: سنجعل القطاع الزراعي مهنة للانتعاش الاقتصادي

2018/05/02 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أكد مرشح تيار الحكمة الوطني {118} عن محافظة ذي قار سالم سعيد البدري تسلسل {2} ان برنامجنا الانتخابي يتضمن النهوض بالقطاع الزراعي لانعاش اقتصاد البلد.وقال البدري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "برنامجنا الانتخابي فيه تخطيط لجعل القطاع الزراعي المهنة للانتعاش الاقتصادي وبناء سدود في مناطق شمال المحافظة للإرواء الزراعي والاهتمام بالفلاح العراقي من خلال زيادة الدخل".وأضاف ان "السلف الزراعية ليست الحل الحقيقي للنهوض بالواقع الزراعي، ولا شك لدينا القدرة بالتعاون مع جميع الكتل باتخاذ كافة الإجراءات لسن القوانين الحقيقة التي تهدف للنهوض بهذا القطاع لايقاف الهجرة من الريف للمدينة والتنافس على بعض المهن".انتهى

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