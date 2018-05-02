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تركي آل شيخ يكشف حقيقة تدخله في إدارة الأهلي المصري
2018/05/02 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، تفسيرا لتدوينة سابقة له تحدث فيها عن دعمه للنادي الأهلي.

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