تركي آل شيخ يكشف حقيقة تدخله في إدارة الأهلي المصري

2018/05/02 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، تفسيرا لتدوينة سابقة له تحدث فيها عن دعمه للنادي الأهلي.

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