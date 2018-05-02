8 حقائق كونية غريبة لايعرفها الكثيرون

2018/05/02 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

يمتلئ العالم بالكثير من الحقائق التي نجهلها، فكل مجال له خباياه، ولايزال الكون محتفظًا بالكثير من حقائقه الغريبة، التي لم نعرف عنها شيء إلى الآن وربما لم نلحظها.

ورصد موقع “برايت سايد” البريطاني، 8 حقائق غريبة، بعضها تحدث في يومنا دون أن نعيها، وبعضها يحتاج فقط إلى التركيز لمعرفتها وإدراكها.

1- إذا وقعت على سطح الكرة الأرضية، فيستغرق الأمر 38 دقيقة فقط، للوصول إلى الجانب الآخر منها.

2- إذا دخل شخص مكان غير مألوف بالنسبة له، فإنه يميل إلى الذهاب يمينًا بدلًا من اليسار.

3- تم التوصل لفكرة القطار واختراعه قبل الدراجة.

4- لون فراء الدب القطبي ليس أبيض كما يبدو.

5- غالبية دهون الجسم يتم طردها أثناء الزفير.

6- الشوكولاتة تزيد نسبة الذكاء.

7- لا يسمح للأطباء والعاملين في المجال الطبي بشكل عام، في بريطانيا، بارتداء الخواتم.

8- أثناء بناء الأهرامات، كان حيوان “الماموث” يجوب الكرة الأرضية.



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