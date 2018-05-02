بالفيديو.. الفنانة ايناس طالب تشرح كيفية التصويت بالنسبة للمغتربين خارج العراق

2018/05/02 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت الفنانة العراقية المشهورة ايناس طالب في فيديو تشرح فيه كيفية التصويت بالنسبة للمغتربين في الانتخابات المقررة الاسبوع بعد ايام قليلة.وستجرى الانتخابات في 12 من الشهر الجاري بمشاركة نحو 24 مليون عراقي لانتخابي نحو سبعة آلاف مرشح للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.وسينتخب العراقيون برلمانا جديدا يتولى تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس جمهورية في عملية قد تستغرق وقتا طويلا بسبب نظام المحاصصة المعقد في البلاد.وتم تأسيس العملية السياسية على يد القوات الامريكية على ان يتولى الشيعة رئاسة الوزراء فيما يتولى السنة البرلمان والاكراد رئاسة الجمهورية.شاهد الفيديو الذي سيظهر خلال ثواني قليلة ادناه، اذا لم يظهر يرجى تحديث الصفحة:

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