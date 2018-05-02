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مصرف الرافدين يزف خبراً للمتقاعدين العسكريين
2018/05/02 | 23:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، عن صرف رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة ايار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز إن المصرف قام بتوزيع رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة أيار لحاملي احدى أدوات الدفع الالكتروني. 

ودعا البيان كافة المتقاعدين لاستلام رواتبهم من فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات، بدلا من التوجه لمنافذ الصرف الخاصة الذين يستقطع البعض منهم من المتقاعد مبالغ كبيرة لقاء تسلم راتبه.

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