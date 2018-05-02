مسؤول محلي يعلن بدء تدقيق

2018/05/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىأعلن عضو اللجنة الامنية في مجلس ديالى عبد الخالق العزاوي، الاربعاء، عن البدء بتدقيق ملفات الأسر في بعض المناطق المحررة والتي وضعت على "القوائم السوداء" بعد احداث حزيران 2014.وأضاف العزاوي، أن "الأجهزة الامنية بدأت بتدقيق ملفات الأسر الموضوعة على القوائم السوداء، وبيان وضع كل عائلة من خلال معرفة من هو المطلوب والى أي جهة امنية من أجل حسم ملفها وفق القانون"، مبينا أن "كل من تورط بدماء الابرياء سينال العقاب القانوني وفق العدالة العراقية ومن لم يثبت ادانته سيعود الى منطقته وهذا خيار يبقى لدى العائلة".

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