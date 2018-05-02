الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في معقل ميليشيا الحوثي بصعدة

2018/05/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حرر الجيش الوطني اليمني مسنوداً بمقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، مواقع جديدة في جبهة باقم شمالي محافظة صعدة معقل مبليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير جبل البركان مجلمه، وجبل المسطرة بالكامل، لافتاً إلى أن طلائع الجيش أصبحت على مشارف “سحار الشام” ومثلث باقم.

وأشار قروش إلى أن المواقع التي تم تحريرها تطل على مثلث باقم وتحاصر المليشيا الانقلابية في آل صبحان وتكشف تحركاتها من أبواب الحديد.

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