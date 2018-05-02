كوردستان توزع رواتب شرطة الحمايات

2018/05/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان جميع رواتب شرطة الحمايات ستوزع، مشيرة الى ان الشهر القادم سيشهد توحيد الادخار في رواتبها مع رواتب وزاراتي الداخلية والبيشمركة .

واعلن وكيل وزارة الداخلية ان يوم الاحد المقبل سيتم توزيع رواتب جميع افراد شرطة الحمايات، مبينا ان الشهر المقبل ستوحد مقادير الادخار في رواتبهم مع ما تم اقراره لرواتب افراد وزارتي الداخلية والبيشمركة.

وسائل اعلام كوردية نقلت عن جلال الشيخ كريم قوله ان الحكومة وعدت ان تكون رواتب افراد شرطة الحمايات للشهر المقبل كنظرائهم في وزارة الداخلية والبيشمركة والاسايش من خلال توحيد نسبة الادخار المعدلة.

ومن جهته اكد عضو برلمان كوردستان قادر رزكيي انه بعد ان رفض قسم من حمايات الداخلية رواتبهم بسبب النسبة القليلة من الادخار الذي الغته حكومة الاقليم، وهم لم يتسلموا رواتبهم لحد الان.

وحسب اقوال رزكيي ان البعض قد تسلم الرواتب مع الادخار وبعضهم تسلمها حسب النظام القديم، ومازال القسم الثالث لم يتسلم راتبه لحد الان.

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