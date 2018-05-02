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خالد يحيى : لاعبي فريقي ابرعوا بتأدية الواجبات الدفاعية وفوزنا اليوم قربنا بنسبة 75‎%‎ من اللقب

الوقت : مايو 2, 2018 | 10:07 م [post-views]

علي المولى / sport now

عبر مدرب فريق النفط لكرة السلة عن سعادته الكبيرة بالفوز الكبير والمهم الذي حققه فريقه ضد فريق الشرطة في اولى سلسلة مباريات نهائي دوري السلة الممتاز وبفارق 24 نقطة بواقع 88 مقابل 64 للشرطة واكد بان لاعبي فريقه ابرعوا بتادية الواجبات الدفاعية وان فوز فريقه اليوم قربه بنسبة 75 ‎%‎ من حصد اللقب .

وفي تصريح خاص وحصري ل sport now قال يحيى ” اعدادنا لهذه المباراة كان بصورة مثالية وهذا ما ظهر اليوم على ارضية الملعب ولاعبوا فريقي ابروعوا بتادية الواجبات خصوصا الدفاعية منها من خلال غلقهم لكل المساحات امام لاعبي الشرطة “

واضاف خالد ” فوزنا هذا اليوم سيقربنا بنسبة 75 ‎%‎ من حصد اللقب لكن بالوقت ذاته سنتناسى هذا الفوز بمباراة الغد ولن تؤثر على مستوى لاعبي الفريق اذ سنلعب بكل تركيز عالي متناسين نشوة هذا الانتصار الكبير “

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