تعرف على نتائج المباريات المؤجلة لدوري الدرجة الاولى

2018/05/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:شهدت ملاعب العاصمة بغداد، اقامة عدد من المباريات المؤجلة لمنافسات دوري الدرجة الاولى لمجاميع العاصمة.وقال مراسل "الغد برس"، ان "المجموعة الاولى شهدت فوز السكك على فريق الجيش بهدفين نظيفين تناوب على تسجيلهما، احمد مرزة، ومحمد بشار".

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واضاف ان "الصليخ عزز صدارته للمجموعة الثانية، بتحقيقه الفوز على فريق الحرية في المباراة التي اقيمت أول امس في ملعب الفائز، بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة حملت امضاء كل من كرار فزع ووسام كريم ومحمد تركي"، مشيرا الى انه "في ذات المجموعة حقق فريق المهندسين الفوز على العربي بهدفين نظيفين سجلهما علي صباح ومحمد مجيد، وتغلب الاثير على النصر والسلام بهدفين من دون مقابل، تكفل بتسجيل الاهداف كل من عمار محمد وعلي ميثم".وبين الى ان "المجموعة الرابعة، عزز فريق شباب العدل صدارته لرابع المجاميع العاصمية بعد ان رفع رصيده لـ 40 نقطة من فوزه الصعب على التاجي في ملعب الاخير بهدفين من دون رد قبل ان تلفض المباراة انفاسها الاخير عن طريق حسين قاسم وامجد محمد"، موضحا انه "في مباراة ثانية من ذات المجموعة، حقق فريق الخطوط الفوز على الرصافة بنتيجة عريضة استقر بها الحال على سبعة اهداف لهدفين".

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