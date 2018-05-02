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🔴 دزيكو أول من يفعلها في تاريخ روما
2018/05/02 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أصبح نجم نادي أيه أس روما الإيطالي، إيدين دزيكو هو أول لاعب في تاريخ الجيالوروسي يتمكن من إحراز أهداف في 5 مباريات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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