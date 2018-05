رقم سلبي لروما بعد هدف ماني بدوري ابطال أوروبا.

2018/05/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر سجل ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، الهدف الأول لفريقه أمام روما، بدوري أبطال أوروبا، في بداية المباراة.

قبل أن يتعادل لروما، جيمس ميلنر بالخطأ في مرماه، ثم يسجل فينالدوم الهدف الثاني.

يعد هدف ماني، الأول الذي يدخل شباك الذهاب بدوري أبطال أوروبا، على ملعب أوليمبكو.

كما أن روبيرتو فيرمينو، الذي مرر الكرة لماني، أصبح أول لاعب في أخر 10 سنوات، يصنع 7 أهداف ويسجل أكثر من 7 أهداف.

7 - Roberto Firmino (10 goals, 7 assists) is the first player this decade with both at least seven goals and seven assists in a Champions League season.



Complete.

— OptaJohan (@OptaJohan) May 2, 2018النجم البرازيلي سجل 10 أهداف وصنع 7 أهداف، في هذه النسخة بدوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة 5-2، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

