دعوة السفير الروسي في لندن للاجتماع مع البرلمانيين البريطانيين

2018/05/03 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس المجموعة البرلمانية بين الأحزاب البريطانية المعنية بالشأن الروسي كريس براينت، ، السفير الروسي في المملكة المتحدة، ألكسندر ياكوفينكو، للاجتماع مع البرلمانيين البريطانيين في 9 أيار/مايو.

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