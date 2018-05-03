الخميس 3 أيار 2018 م (17 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


دعوة السفير الروسي في لندن للاجتماع مع البرلمانيين البريطانيين
2018/05/03 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا رئيس المجموعة البرلمانية بين الأحزاب البريطانية المعنية بالشأن الروسي كريس براينت، ، السفير الروسي في المملكة المتحدة، ألكسندر ياكوفينكو، للاجتماع مع البرلمانيين البريطانيين في 9 أيار/مايو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة السفير الروسي في لندن للاجتماع مع البرلمانيين البريطانيين) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة السفير الروسي في لندن للاجتماع مع البرلمانيين البريطانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ السفارة الروسية في واشنطن تعلق على ذكرى مأساة أوديسا
⋙ مولر لوّح باستدعاء ترامب للشهادة وطبيب الرئيس يتهمه باقتحام عيادته
⋙ لأول مرة في عهد ترامب... نقل سجين بغوانتانامو ووصوله السعودية
⋙ #هيام محمود - آه يا عراق .... 2 ..
⋙ احتفال جنوني للاعبي ليفربول بالتأهل لنهائي الأبطال
بالفيديو والصور
⋙ رئيس روما يسخر من عدم تطبيق تقنية الفيديو بدوري الأبطال
⋙ فيديو| ردود الفعل على مشاركة الأمن والجيش في الانتخابات التونسية
⋙ بالصور... جمل وخراف زرقاء في لبنان ومجلس الوزراء يصدر بيانا
الأكثر شيوعا