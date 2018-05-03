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سهم
2018/05/03 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: تراجع سهم "سناب شات" بنحو 22% ليسجل أدنى إغلاق على الإطلاق عند إغلاق جلسة اليوم الأربعاء، بعد توقعات بتباطؤ الإيرادات خلال الربع الثاني.

وكانت الشركة الأمريكية المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي أعلنت عن انخفاض خسائرها في الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت الإيرادات لكن بأقل من توقعات المحللين.

وأغلق سهم الشركة متراجعاً بنحو 21.9% بنهاية تعاملات اليوم ليسجل 11.03 دولار.

وكانت قيمة سهم "سناب شات" تبلغ 14.13 دولار بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وقد حذرت الشركة المالكة لتطبيق "سناب شات" المستثمرين من تباطؤ نمو إيراداتها بشكل كبير في الربع الثاني، بسبب انخفاض أرباح الإعلانات.

انخفضت أسعار إعلانات "سناب شات" باستثناء إعلاناتها النصية بنسبة 65% على أساس سنوي في الربع الأول بعد تحول الشركة إلى نظام آلي.

وتعاني الشركة من إعادة تصميم غير ناجح للتطبيق أدى إلى تراجع السهم بنسبة 19% منذ الإعلان عن قرار هذا التعديل.

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