ليفربول ينجو من انتفاضة روما ويضرب موعدا نهائيا مع

2018/05/03 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-متابعة]أنجز ليفربول القسم الثاني من المهمّة بنجاح، وتأهّل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم خسارته أمام مضيفه روما 2-4 مساء الأربعاء على ملعب "أولمبيكو"، في إياب الدور نصف النهائي.وأحرز هدفي ليفربول كل من ساديو ماني [9] وجورجينيو فاينالدوم [25]، فيما سجّل لاعب ليفربول جيمس ميلنر [15 بالخطأ في مرمى فريقه] وإيدن دزيكو [52] ورادا ناينجولان [86 و90+4] أهداف روما.وكانت مباراة الذهاب على ملعب "أنفيلد"، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 5-2 الثلاثاء الماضي، وسيلعب الفريق الإنجليزي في المباراة النهائية بالعاصمة الأوكرانية كييف، أمام حامل اللقب ريال مدريد في السادس والعشرين من الشهر الحالي.

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