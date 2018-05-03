رئيس جنوب السودان يعين قائدا جديدا للجيش

2018/05/03 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر مرسوم أذاعه التلفزيون الرسمي أن رئيس جنوب السودان سلفا كير عين الجنرال جابرييل جوك رياك قائدا جديدا للجيش، اليوم الأربعاء.

ويأتي تعيين رياك بعد وفاة قائد الجيش السابق جيمس أجونجو في القاهرة الشهر الماضي عقب فترة مرض قصيرة.

وكان رياك نائبا لقائد الجيش لشؤون العمليات وشغل منصب القائم بأعمال قائد الجيش.

وقال بيان كير “بموجب هذا الموسوم الجمهوري قررنا تعيين الجنرال جابرييل جوك رياك ماكول قائدا لقوات الدفاع بالجيش الشعبي لتحرير السودان”.

وانزلق جنوب السودان الذي حصل على الاستقلال في عام 2011 إلى أتون حرب أهلية منذ عام 2011 عندما أقال كير نائبه ريك مشار.

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